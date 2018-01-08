Толпа иностранцев и полиция на Красного Текстильщика встревожили петербуржцев

Скопление иностранцев и большое количество сотрудников правоохранительных органов у здания Единого центра документов на улице Красного Текстильщика обеспокоило петербуржцев днем 8 января. Но то, что они приняли за нарушение общественного порядка, оказалось обычным приемом по распределению квот на временное проживание.

«На Красного Текстильщика у Единого центра документов какая-то заваруха, – сообщили очевидцы. – Толпа народа. Чего-то хотят. ОМОН их внутрь не пускает», – рассказали взволнованные горожане.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что никаких заявок на Красного Текстильщика не поступало. А в региональном управлении МВД уточнили, что никаких нарушений общественного порядка нет. Скопление иностранных граждан вызвано тем, что именно сегодня работает приемная отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство. С утра ведется прием иностранных граждан, прибывших в РФ в визовом порядке (а также в безвизовом порядке из стран, не входивших в состав бывшего СССР): Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, Израиля Китая, Вьетнама, Кореи, Таиланда, Турции. С 14.00 начался прием иностранных граждан, прибывших из стран Африки и Ближнего Востока.

В ноябре стало известно, что в России почти на 20 тысяч сокращена квота на выдачу временного разрешения на проживание иностранным гражданам и лицам без гражданств. В 2018-м она составляет 90 360 против 110 160 в 2017-м. На Петербург приходится полторы тысячи.