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08.01.2018 14:43

В Восточно-Китайском море на борту танкера горят 136 тысяч тонн нефти

Иранский танкер Sanchi, на борту которого находится 136 тысяч тонн конденсата сверхлегкой нефти, горит после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море 8 января. Как сообщают СМИ, танкер может взорваться в любой момент. Пожарные не могут подойти к пылающему судну из-за высокой токсичности продуктов горения.

Танкер зарегистрирован в Панаме и перевозил иранскую нефть в Южную Корею. 6 января в 160 морских милях от дельты реки Янцзы он столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal, который вез зерно из США. На борту сухогруза находился 21 член экипажа, всем удалось спастись. Экипаж танкера состоял из 32 человек, на данный момент найдено тело одного погибшего, остальные считаются пропавшими без вести.

Причина столкновения пока не установлена. В поисково-спасательной операции задействованы силы Китая, Южной Кореи и США.


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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