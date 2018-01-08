Высокие цены на энергоносители помогли бюджету 2017 года

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова 8 января заявила, что бюджет 2017 года оказался успешнее, чем в два предыдущих года. Помогли высокие цены на нефть.

Счетная палата сформирует оперативный отчет по исполнению бюджета за прошлый год в феврале, однако уже можно утверждать, что он получил на 240 – 270 миллиардов рублей больше запланированного, рассказала Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8 – 1,9 процента ВВП», – пояснила глава Счетной палаты.

Перспективы бюджета на 2018 год Татьяна Голикова оценила также положительно.

«Оснований, чтобы он исполнялся стабильно и по доходам и по расходам, достаточно. Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января», – добавила она.