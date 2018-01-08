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08.01.2018 14:12

США заметили признаки вмешательства России в будущие выборы в Мексике

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер 8 января заявил о «первых признаках вмешательства» России в предстоящие выборы президента в Мексике. Также помощник Трампа упомянул «российское вмешательство» в референдум о независимости Каталонии.

«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, в том числе применение в них киберинструментов​», — цитирует Макмастера РБК со ссылкой на издание The Hill. По его словам, Москва намерена дезориентировать избирателей на выборах президента в Мексике, которые пройдут в июле.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия на «протяжении десятилетий» пытается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, и в следующий раз Москва «попытается» сделать это в ноябре 2018 года — во время выборов в конгресс. При этом в интервью CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщал, что у США пока нет доказательств наличия таких планов у Москвы. «У нас пока их нет. Но мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы в Европе и в других странах», — пояснял Тиллерсон.

Россию обвиняют во вмешательстве в выборы, в том числе, Великобритания и Германия. В США было начато расследование в отношении Москвы о возможном влиянии российских властей на результаты президентских выборов в 2016 году и возможных связях действующего президента Дональда Трампа с Кремлем. Россия все обвинения отрицает.


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