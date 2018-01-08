Рейс из Пулково во Вьетнам задерживается на 18 часов

Петербуржцы 18 часов прождут вылета во Вьетнам из аэропорта Пулково. Рейс IK2785 в Нячанг должен был отправиться еще в полночь. Происшествием занимается транспортная прокуратура.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании Pegas Fly, самолет которой должен был отправиться 8 января в 00.05, борт собираются отправить в 18.00. Ожидается подача резервного воздушного судна взамен неисправного.

Ранее стало известно, что 224 пассажира из-за поломки самолета провели ночь в аэропорту, в гостиницах их разместили уже утром. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав туристов. Общие правила воздушных перевозок предусматривают, что авиаперевозчик должен обеспечить размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов – в ночное время.

Авиакомпания «Икар», которая летает под брендом Pegas Fly, полгода назад уже была оштрафована на 200 тысяч рублей за многочасовые задержки рейсов как раз во Вьетнам. После этого у нее же была 8-часовая задержка вылета из Петербурга в Тунис, а затем – в Анталью. Именно рейс «Икара» отказалась принимать китайская сторона 21 декабря 2017 года, из-за чего порядка 140 клиентов тур-оператора «Матрешка-тур» провели лишнюю неделю на Хайнане.