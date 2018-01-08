Петербуржец грозился снова взорвать «Технологический институт»

Житель Петербурга дважды позвонил в экстренные службы города и сообщил о своём желании устроить второй взрыв на станции метро «Технологический институт». Теперь «подрывник» отсыпается в отделе полиции. За подобный проступок его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По информации «Фонтанки», около семи вечера 7 января мужчина со своего мобильного телефона позвонил в «112». Он рассказал, что готовит взрыв. Через двадцать минут он позвонил уже напрямую в полицию, с которой тоже поделился намерением устроить второй взрыв в метро. Пока кинологи работали на станции, нетрезвый лжетеррорист был задержан возле дома 39 по улице Ленсовета. Проводится проверка.