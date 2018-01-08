Петербуржцам напомнили заранее купить жетоны

Метро Петербурга в преддверии первого рабочего дня нового года просит горожан заранее позаботиться о жетонах и проездных билетах, чтобы не опоздать на работу и учебу.

Как сообщили в пресс-службе подземки 8 января, во вторник ожидается значительное увеличение пассажиропотока, что может спровоцировать очереди у касс. «Во избежание неудобств просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК», – заявили в метрополитене.

В пресс-службе напомнили, что купить жетоны и пополнить бесконтактные карты можно самостоятельно в специальных автоматах, которые принимают и банковские карты. Также на всех станциях подземки теперь можно оплачивать проезд по бесконтактной технологии Pay Pass на первом и последнем турникете при входе.