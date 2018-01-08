В прошлом году россияне чаще воровали, но реже брали взятки

Генеральная прокуратура России назвала самые распространенные виды преступлений, зарегистрированные в стране в прошлом году. Чаще всего сограждане берут то, что плохо лежит.

Согласно отчету на портале правовой статистики ведомства, в январе – ноябре 2017 года в России правоохранительные органы зарегистрировали 1 920 819 преступлений. Хищения чужого имущества составили более трети всех правонарушений. Чаще всего фиксировались кражи — более 738,3 тысячи случаев. Также зарегистрировано более 54,4 тысячи случаев грабежей, 8,5 тысячи случаев разбоя и около 8,1 тысячи мелких хищений.

Отмечает ведомство рост случаев мошенничества — 204,8 тысячи преступлений, что на 6,8 процента больше аналогичного периода 2016 года. Есть и положительная динамика. Взяточничество сократилось на 44,2 процента, что стало наиболее заметным снижением.

Сокращается и количество тяжких и особо тяжких преступлений. В общем рейтинге их доля составляет 22 процента, но она стала на 4,7 процента ниже показателей 2016 года.

Наибольшее количество преступлений регистрируется в Москве (127,5 тысячи случаев), Петербург занимает девятое место (48,5 тысячи преступлений). Самым тихим регионом оказалась Чукотка, где зафиксировали 657 правонарушений.

Москва оказалась лидером по темпам снижения числа преступлений (на 20,8 процента), в Северной столице число снизилось на полпроцента за год. В Крыму, наоборот, зарегистрирован значительный рост правонарушений — за 11 месяцев прошлого года показатели увеличились более чем на 50 процентов.

Наиболее заметный рост количества правонарушений зафиксирован в Крыму — более чем на 50 процентов.