Россия соберёт панель арбитров ВТО из-за конфликта с ЕС вокруг свинины

Заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС, заявил 8 января директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. Он добавил, что Россия намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения.

«Наш встречный ход – это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», – цитирует Медведкова «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Сообщается, что панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли, ее состав определяется гендиректором ВТО.

При этом Медведков пояснил, что «речь идет не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО». Он подчеркнул, что к расходам бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет.

Ранее в Совфеде заявили о возможном выходе из ВТО, если иск ЕС о взыскании с России € 1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины удовлетворят.