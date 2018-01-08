Турцию заинтересовала исламофобия в четырех странах ЕС

Парламент Турции учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах — членах Евросоюза. Комиссия начнет работу 9 января.

Депутаты сконцентрируют свое внимание на тех государствах, где, на их взгляд, «наиболее выражены проявления исламофобии, — Австрии, Германии, Франции и Бельгии». Они планируют получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Агентство называет инициативу турецкого парламента ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.

Австрию не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Так, в конце июня критике исламской общины страны подверглось предложение Себастьяна Курца, который на тот момент занимал пост главы МИД, закрыть мусульманские детские сады в республике. Ее представители назвали такое заявление неприемлемым.