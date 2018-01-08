Утонувшего петербуржца нашли по вмёрзшей в лёд голове

Петербуржец позвонил в полицию днём 7 января после того, как возле дома в Невском районе увидел в замерзшем водоёме человеческую голову.

По информации «Фонтанки», горожанин заметил тело около половины пятого вечера 7 января в канаве возле дома 1 по улице Еремеева. Из-под воды возле металлической трубы, под деревянным поддоном, торчала только голова погибшего. Тело вытащили из подо льда, внешних признаков насильственной смерти на нем нет. Мужчина был полностью одет, на вид ему около 55 лет. Судя по состоянию, в воде он провёл около трёх дней.

Проверку проводит Следственный комитет.