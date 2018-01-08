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08.01.2018 12:03

Малому бизнесу в России выдадут кредиты под 6,5 процента годовых

Государство будет субсидировать банки, выдающие льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации проектов в приоритетных отраслях. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается 8 января на сайте правительства.

Главным условием кредитования является максимальная ставка для конечного заемщика: малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели должны платить банкам не более 6,5 процентов годовых. Еще до 3,5 процентов кредитные организации получат в форме субсидии из федеральной казны.

К числу приоритетных отраслей отнесены сельское хозяйство, вся обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, энергетика (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), туризм, здравоохранение, предоставление бытовых услуг, сбор, обработка и утилизация отходов, общественное питание (кроме ресторанов) и ряд других. На льготные кредиты вправе рассчитывать работающие в моногородах и на Дальнем Востоке организации розничной и оптовой торговли. В перечень включены и предоставляющие услуги по обеспечению импортозамещения и развитию несырьевого экспорта в сфере сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, а также предприятия, реализующие приоритетные направления развития науки, технологий и техники.

Согласно программе субсидирования, одному заемщику для пополнения оборотных средств на срок до трех лет может выделяться от 3 до 100 млн рублей. Кредиты на реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств (закупку чаще всего дорогостоящего оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений), предоставляются на срок до десяти лет и не могут превышать миллиарда рублей. Заемщиками могут выступать обладающие статусом российского налогового резидента компании и предприниматели, не имеющие задолженности по заработной плате, налогам и сборам. Обязательным условием является положительная кредитная история (отсутствие более чем месячных просрочек по обслуживанию кредитного портфеля). «Предоставленные уполномоченным банком заемщику кредитные средства в соответствии с кредитным договором (соглашением) не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах», – отмечается в документе.

Отметим, что ранее действующая программа предусматривала выделение займов в сумме не менее пяти млн рублей для малых предприятий по ставке до 10,6 процента годовых, для средних предприятий – до 9,6 годовых.

Согласно федеральному закону, субъектами малого предпринимательства признаются организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная численность персонала которых не превышает ста человек, а годовая выручка – 800 млн рублей. К среднему бизнесу относятся компании с доходом до 2 млрд рублей в год, в которых работает до двухсот сотрудников.

Справка:

В Единый реестр, который ведет Федеральная налоговая служба, внесено почти 2.8 млн малых и 20 тысяч средних предприятий, а также 3,2 млн индивидуальных предпринимателя. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 236,8 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, в которых работает более миллиона человек, и 118,5 тысяч частнопрактикующих бизнесменов.


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