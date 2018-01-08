«Аэрофлот»: Жена Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ

Алиса Аршавина во время инцидента в Шереметьево 6 января несколько раз называла себя майором ФСБ, заявили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». Ранее СМИ сообщили, что стюардесса рейса, с которого сняли супругу известного футболиста, получила SMS с телефона жены футболиста, текст которого восприняла как угрозы. И в нем упоминалось такое же звание.

В компании разъясняют: в субботу с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за «деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

В частности, согласно рапорту старшего бортпроводника, пассажирка проигнорировала требования кабинного экипажа и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя билет у той был в эконом. При этом один из детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. На Алису Аршавину не подействовали ни устные, ни письменные предписания экипажа, говорят в компании.

Кроме того, в рапорте говорится, что Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Пресс-служба авиакомпании ссылается также на свидетельства других пассажиров, которые подтверждают «деструктивное поведение пассажирки».

«Фонтанка» направила запрос в Федеральную службу безопасности на предмет присутствия в рядах сотрудника Алисы Аршавиной. Ответа пока нет. Теоретически гражданин России в 35 лет вполне может дослужиться до звания майора. Однако публичная активность и аккаунты в соцсетях супруги футболиста не позволяют сделать вывод о ее работе в службе безопасности. Версию доведенной до совершенства маскировки своих сотрудников со стороны ФСБ «Фонтанка» не исключает полностью.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента вылет пришлось отложить на 2 часа. Позднее в СМИ появилась информация о том, что бортпроводница самолета получила SMS с телефона Алисы Аршавиной, где говорится, что за жестокое обращение с детьми стюардессе грозит от 2 до 4 дет лишения свободы.