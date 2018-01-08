В ДТП с выездом на встречку на Выборгской набережной пострадали четверо

Серьёзная авария произошла утром 8 января на широкой и пустой Выборгской набережной в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной версии, «Фольксваген Поло» вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с «Шевроле Каптивой». «Каптиву» откинуло в «Опель». Высокий бетонный разделитель не смог предотвратить аварию.

Госпитализированы четыре человека, один находится в тяжёлом состоянии.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».