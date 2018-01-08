На семь бед у полиции в ГИБДД один ответ

Президент сократил 10 тысяч в МВД, а министр Колокольцев решил — это будут все из ГИБДД. В Госавтоинспекции, конечно, обещают, что срежут только мертвые души. А на земле и так осталось по экипажу на район. 47news изучил приказ, сосчитал всех сотрудников, но так и не понял, как будут возвращать потенцию.

В канун Нового года Владимир Путин распорядился сократить численность сотрудников Министерства внутренних дел ровно на 10 тысяч человек: с 756 859 до 746 859 офицеров и рядовых. В тот же день, 31 декабря, глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ для внутреннего пользования № 983 – "О мерах по реализации Указа Президента". Исходя из документа, во всех регионах России под сокращение попадут только те, кто в ГИБДД.

"Провести в установленном порядке организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД подчиненных территориальных органов МВД России", – после президента делать нечего, а приказывает Колокольцев.

Как сообщала gazeta.ru, общая численность сотрудников ГИБДД в России оценивается на уровне 55 тысяч человек. То есть сокращен должен быть практически каждый пятый. Как вспомнили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первое масштабное сокращение в Госавтоинспекции случилось в 2011 году. Тогда штатное расписание уменьшили примерно на треть. Через несколько лет штат урезали еще на 4 – 5%.

– Все разговоры руководства о том, что сокращения коснутся только вакантных должностей, представляются сомнительными. В прошлый раз тоже так говорили, а в итоге людей выставили на улицу. Сегодня все перезваниваются, переписываются и гадают, что дальше будет, – поделился с автором невеселыми размышлениями один из сотрудников ГИБДД на выходе из праздников, 7 января.

Кстати, у многих в дорожной полиции это вызвало удивление – принимать решение о том, какие штатные единицы будут срезаны, поручено начальникам территориальных отделов в районах. Ожидалось, что этим будут заниматься главки субъектов. Так или иначе, по данным 47news, новые штатные расписания на местах должны быть готовы до 1 февраля.

– Ну, если в районе начальник вменяемый, то он сто раз подумает, резать живых людей или нет. Ему же потом самому придется на дорогах захлебываться, – уверены многие в дорожной полиции.

По данным УГИБДД по городу и Ленинградской области, за 10 месяцев 2017 года на этой территории зарегистрировано 7414 ДТП. Погибли 568 человек, ранены 9228 человек. С участием детей произошло 772 аварии, погибли 14 несовершеннолетних.

Как уверили 47news в Госавтоинспекции, увольнения должны лишь отчасти коснуться действующих сотрудников. На данный момент неукомплектованность подразделений оценивается на уровне от 5 до 12 процентов. Условно, из 100 позиций по штатному расписанию заняты 90. Поэтому приказ Колокольцева якобы просто вычеркнет вакантные должности. Во всяком случае, на предновогоднем собрании 28 декабря новый начальник УГИБДД Алексей Семенов именно в этом заверял личный состав.

Даже если так и случится, после этого возникнет другая проблема. Не секрет, что дорожная полиция Ленобласти физически не справляется с огромной территорией. И если до нынешнего сокращения была теоретическая надежда добрать кадры, то после она станет гипотетической. В приказе министра отдельно говорится: "Под персональную ответственность исключить восполнение за счет иных подразделений штатной численности ГИБДД". Это болезненно, ведь, по словам полицейских, график дежурства порой надрывный — три дня через один отдыха, хотя должен быть два через два.

– Уже доходит до того, что жены жалуются командирам, извините, на неспособность мужей к исполнению своих супружеских обязанностей. Парни приходят домой и спят до следующего дежурства, – откровенно рассказал один из командиров.

Как подсказали 47news в кадровой службе дорожной полиции, в Петербурге и Ленобласти 3752 сотрудника ГИБДД. В густонаселенных районах Ленобласти, таких как Всеволожский, Выборгский и Гатчинский, работает по 65 человек. В Кингисеппском – 50 сотрудников. Этого количества не хватает – на патрулирование пространств выходит в день по три экипажа. Но намного хуже дела обстоят в малонаселенных районах. В Ломоносовском, Сосновоборском и Киришском районах – по 24 сотрудника. А в Приозерском и Волосовском районах – по 18, здесь в день на дорогу выходит один экипаж.

Для понимания того, сколько инспекторов выезжает на патрулирование, скажем, что из 18 человек один, естественно, начальник, один дознаватель, один инспектор по розыску, один инспектор дорожного надзора (состояние дорог), один инспектор по технадзору (выявление и штрафы юрлицам за ненадлежащее состояние транспорта), один специалист по пропаганде и один администратор. В том же Волосовском одна вакансия открыта. Таким образом, остается 10 инспекторов. Кто-то из них в отпуске, а бывает, что люди и болеют. Немаловажно, что они же подменяют вышеперечисленных кабинетных работников, когда те болеют или в отпуске.

– Если сократить каждого пятого, подразделение станет недееспособным, – категорично отметили в УГИБДД, добавив, что в качестве решения можно было бы объединить подразделения, как минимум, начальников станет меньше.

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Виктор Смирнов, 47news.ru