Директор магазина в Петербурге стеклом изрезал клиента

Житель Петербурга оказался в больнице после посещения продуктового ларька на улице Маршала Казакова вечером 7 января. По его словам, на него с «розочкой» бросился хозяин магазина.

По информации «Фонтанки», скорая помощь около пяти часов вечера забрала 40-летнего потерпевшего от 93-го дома по Ленинскому проспекту. В больницу его привезли в тяжелом состоянии, с ранами на шее, руках, груди, порезами на животе и поврежденными внутренними органами. Как он объяснил медикам, травмы ему за два часа до госпитализации нанес директор магазина, который находится в 700 метрах от места, где раненого подобрали врачи. Якобы между мужчиной и 39-летним владельцем продуктовой лавки возник конфликт, решить который предприниматель решил с помощью разбитой бутылки.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, владельца ларька ищет полиция.