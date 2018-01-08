Россиянам запретили жечь траву, выбрасывать окурки и разводить костры вблизи дорог

Зарастание участков сорняками и выбрасывание из автомобиля окурков приравнено к нарушениям правил противопожарной безопасности. Постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, 8 января опубликовано на сайте правительства.

Новые требования ужесточают противопожарный режим для владельцев земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В частности, владельцы земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите своих угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному выкосу сена.

В полосах отвода автомобильных и железных дорог запрещается выбрасывать горящие окурки и спички, выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры и сжигать хворост, а также выращивать колосовые культуры. Для предупреждения возгорания установлен порядок очистки полос отвода и охранных зон железных дорог от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. «Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований законодательства в области охраны природы», – отмечается в документе.

Многочисленные ограничения вводятся для сельхозпроизводителей. Новые запреты будет действовать в период уборки зерновых культур и заготовки кормов, складирования сена, соломы и дров, погрузки и хранения кормов и так далее. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов и автомобилей.

«Изменения направлены на повышение уровня противопожарной защищенности земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, запаса, а также полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, охранных зон железных дорог и путепроводов», – убеждены в МЧС России.

Отметим, что нарушение гражданами требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте карается административным штрафом в сумме до двух тысяч рублей, тогда как за выбрасывание на пути мусора, в том числе окурков, они могли быть оштрафованы максимум на 100 рублей. В иных случаях за нарушение новых требований санкции составят до трех тысяч рублей.