Петербург убирают после ночной метели

В Петербурге выпало от 5 до 6 см снега в ночь на 8 января. Убирать улицы и дворы отправили порядка 1200 машин и 7000 дворников.

Как рассказали в комитете по благоустройству, на улично-дорожной сети работали 800 машин, в данный момент количество уборочной техники незначительно сократили. Им помогают более тысячи дворников. Это плановые цифры, при необходимости число работников увеличат.

В жилищном комитете, со своей стороны, добавили, что для ликвидации последствий ночного снегопада с раннего утра к уборке внутриквартальных территорий приступили 6200 дворников и 405 единиц уборочной техники. Толщина снежного покрова, по данным гидрометцентра, составляет в среднем 5 см. Жалобы на плохую уборку дворов, а также информацию о наличии снежных шапок на крышах можно сообщать по телефону горячей линии 710-44-54.

Напомним, 7 января ознаменовалось для Петербурга не только первым с новогодней ночи снегопадом, но и сильным ветром, до 20 метров в секунду, который вызвал угрозу наводнения. Дамбу закрывали с полудня, но уже с утра 8 января затворы открыли.