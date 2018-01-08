На Боровой улице не успели накрыть бордель

Сотрудники правоохранительных органов штурмовали здание в Центральном районе Петербурга поздним вечером 7 января.

По словам очевидцев, около 23.30 к дому 18 по Боровой улице прибыли сотрудники полиции, уголовного розыска, а также кинологи с собаками. Один из сотрудников полиции вооружился приставной лестницей.

По информации «Фонтанки», стражи порядка хотели застать врасплох девушек с пониженной социальной ответственностью, однако им это не удалось: незадолго до визита те покинули здание через черный ход.