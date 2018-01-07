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07.01.2018 23:49

В дома в Центральном районе возвращается тепло

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» устранили аварию на трубопроводе в Центральном районе, из-за которой 7 января в 39 домах остыли батареи.

Как сообщили в компании,  ремонтные работы в Фуражном переулке завершились с опережением срока: изначально починить трубу планировалось лишь к утру 8 января, но это удалось сделать уже к 22 часам воскресенья.

«В настоящий момент идет процесс переключения абонентов на основную схему теплоснабжения. В рамках работ заменено порядка 10 метров труб», – отметили в «Теплосети».

К работе было привлечено пять аварийно-ремонтных бригад из 25 специалистов и 11 единиц техники.

Дефект на трубе в Фуражном переулке произошел утром 7 января. Горячая вода не вытекла на поверхность, но на месте заметили парение. В ходе ремонтных работ горячую воду жителям не отключали.


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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