В дома в Центральном районе возвращается тепло

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» устранили аварию на трубопроводе в Центральном районе, из-за которой 7 января в 39 домах остыли батареи.

Как сообщили в компании, ремонтные работы в Фуражном переулке завершились с опережением срока: изначально починить трубу планировалось лишь к утру 8 января, но это удалось сделать уже к 22 часам воскресенья.

«В настоящий момент идет процесс переключения абонентов на основную схему теплоснабжения. В рамках работ заменено порядка 10 метров труб», – отметили в «Теплосети».

К работе было привлечено пять аварийно-ремонтных бригад из 25 специалистов и 11 единиц техники.

Дефект на трубе в Фуражном переулке произошел утром 7 января. Горячая вода не вытекла на поверхность, но на месте заметили парение. В ходе ремонтных работ горячую воду жителям не отключали.