На Стрелке Рождество встретили с огоньком
«Рождественские праздники еще во времена Петра Первого всегда праздновали широко, "с огоньком"», - открыл фестиваль огня на стрелке Васильевского острова вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.
Фестиваль «Рождественская звезда» возродил традицию рождественских огненных спектаклей. Пиротехническое шоу продлилось больше двух часов.
Помимо огненных представлений от 12 лучших команд Северной столицы во время фестиваля на здание Биржи проецировались 3D-изображения, праздник сопровождался световым и лазерным шоу.
Завершилось шоу грандиозным фейерверком.
Фестиваль продолжится 8 января с 19 часов. Гостей вновь ждут огненные спектакли, 3D-мэппинг и фейерверки.