В выборах президента России хотят участвовать 67 претендентов

Российский Центризбирком к настоящему моменту получил уведомления о желании участвовать в выборах президента Россиии от 67 претендентов, из них 46 — самовыдвиженцы, а 21 — предварители различных партий.

«После 2012 года максимально либерализовано наше выборное законодательство, упрощена возможность регистрации партий, их у нас сейчас около семидесяти; как следствие, и упрощена регистрация на выборы президента. На сегодняшний день, 7 января, у нас уже заявлено 67 претендентов: представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев», – рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью на телеканале «Россия 1»

7 января — последний день, когда самовыдвиженцы могут подать документы в ЦИК.

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.