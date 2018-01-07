В Иране разблокировали Telegram

Власти Ирана 7 января полностью разблокировали мессенджер Telegram. Запрет вводился на фоне антиправительственных протестов в городах Исламской Республики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars, доступ к социальной сети Instagram и Telegram открыт для пользователей после снятия временных ограничений, введенных по решению Высшего совета по национальной безопасности Ирана 31 декабря.

Как пояснил представитель президиума Меджлиса Ирана Бахрус Немати, члены парламента «не поддержали продление блокировки» мессенджера, выступив против запрета доступа к нему на постоянной основе. При этом Немати подчеркнул, что «приложение было заблокировано, чтобы оно не использовалось врагами иранского народа», в связи с чем призвал руководство Telegram «принять решительные меры для противодействия подобным практикам».

Массовые протесты по всему Ирану начались 28 декабря прошлого года. Участники акций выступали против роста цен, безработицы и коррупции. Однако лозунги протестующих были не только экономическими и политическими, но и антиклерикальными. Так, на некоторых демонстрациях митинговавшие требовали ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого протестующие также называли «диктатором». Кроме того, некоторые участники акций выступали за смену государственного строя, требуя возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.