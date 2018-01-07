Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг его арест

Информация об аресте бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ширазе не соответствует действительности. Об этом журналистам, как пишет портал Erm News, 7 января рассказал адвокат Ахмадинежада. Его имя издание не уточняет. Также не раскрывает оно и подробностей о месте нахождения иранского политика, пишет РБК.

Ранее об аресте Ахмадинежада в Ширазе со ссылкой на несколько «надежных источников» в Тегеране сообщила базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi. Экс-глава Ирана, по данным собеседников издания, был задержан накануне за поддержку протестов, которые начались в Иране в конце декабря прошлого года. Поводом для этого, как утверждали источники газеты, послужило выступление Ахмадинежада 4 января перед демонстрантами в городе Бушир.

Массовые протесты по всему Ирану начались 28 декабря прошлого года. Участники акций выступали против роста цен, безработицы и коррупции. Однако лозунги протестующих были не только экономическими и политическими, но и антиклерикальными. Так, на некоторых демонстрациях митинговавшие требовали ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого протестующие также называли «диктатором». Кроме того, некоторые участники акций выступали за смену государственного строя, требуя возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.