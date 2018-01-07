Роман Нойштедтер: Уже не терпится выйти на поле на ЧМ-2018

Российский защитник турецкого клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это, действительно, очень волнительно. Россия – мой дом. Моя бабушка живет в России. И мы, россияне, взволнованы перед столь серьезным турниром. Уже не терпится выйти на поле на чемпионате мира. На протяжении месяца с небольшим в стране будет царить потрясающая атмосфера. Но для того, чтобы попасть в заявку сборной, мне необходимо хорошо играть за свой клуб. Пока это главное», – цитирует игрока «Советский Спорт».

Напомним, Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе в Петербурге.