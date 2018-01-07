Советник губернатора Алексей Бурчик скончался через полгода после ДТП
Скончался президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и советник губернатора Алексей Бурчик, последние полгода находившийся в коме после ДТП. Как сообщает пресс-служба Федерации, смерть наступила утром 7 января.
Напомним, Алексея Бурчика 9 июня прошлого года сбила машина у дома 16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту. Сразу после аварии Алексей Бурчик с травмой головы был госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа. С момента ДТП он ни разу так и не пришел в себя, все время находясь в глубокой коме.
Справка:
Алексей Петрович Бурчик родился в Ленинграде 7 февраля 1953 года. Мастер спорта СССР по баскетболу, мастер спорта России международного класса. С 1988 года — тренер, с 1994 года — заместитель по учебно-воспитательной работе, с 1994 по 2007 год — директор Василеостровской СДЮШОР. С 1998 по 2007 год — президент БК «Балтийская звезда» (обладатель Кубка ФИБА Европа, бронзовый призёр чемпионата России — 2004). С 2014 года — советник губернатора Санкт-Петербурга. С 2015 года- президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.