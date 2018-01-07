Советник губернатора Алексей Бурчик скончался через полгода после ДТП

Скончался президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и советник губернатора Алексей Бурчик, последние полгода находившийся в коме после ДТП. Как сообщает пресс-служба Федерации, смерть наступила утром 7 января.

Напомним, Алексея Бурчика 9 июня прошлого года сбила машина у дома 16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту. Сразу после аварии Алексей Бурчик с травмой головы был госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа. С момента ДТП он ни разу так и не пришел в себя, все время находясь в глубокой коме.