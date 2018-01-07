Жильцов дома на Композиторов эвакуировали из-за пожара

Несколько жильцов дома в Выборгском районе Петербурга вынужденно провели некорое время на улице вечером 7 января. Виной стала горевшая мебель.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже дома 29, корпус 1, по улице Композиторов. Мебель полыхала на площади 5 квадратных метров.

Заявка поступила в 19.10. Спустя 10 минут пожарные прибыли на место, и еще через 16 минут пожар был локализован.

Десять жителей верхних этажей были эвакуированы. С огнем боролись три пожарных расчета. По предварительной информации, никто не пострадал.