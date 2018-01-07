Кадыров призвал остановить «военное безумство» США

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 января заявил, что «военное безумство» США должно быть остановлено, а Европе пора понять это. В своем телеграм-канале он выразил мнение, что Америка хочет погрузить в войну весь Ближний Восток.

«Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.

По его мнению, США уже не скрываются, «нагло неся свою «демократию» кровью и огнем».

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — написал он.

Напомним, что в конце декабря прошлого года перестали работать Instagram и Facebook-аккаунты Рамзана Кадырова. Facebook официально заявил, что блокировка аккаунта Кадырова связана с введенными против него санкциями США.