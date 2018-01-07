СКА разгромил на выезде «Ладу»

Победой завершился для петербургского хоккейного клуба СКА матч регулярного сезона КХЛ против «Лады» 7 января в Тольятти. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:0.

Голы забили Вячеслав Войнов (20-я минута), Патри Торесен (29), Ковальчук (40), Сергей Калинин (46) и Павел Дацюк (56). Отметим, что на счету Дацюка еще 3 результативные передачи.

СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 11 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 9 января в Петербурге против «Куньлуня».