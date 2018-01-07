Российские конькобежцы завоевали золото на чемпионате Европы

Российские конькобежцы завоевали золото в командном спринте на чемпионате Европы в Коломне 7 января. Вторыми стали финны, третье место заняли представители Польши.

Как сообщает ТАСС, сборная России, в состав которой вошли Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин, показала время одна минута 19,38 секунды.

Напомним, накануне пожизненно отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил конькобежец Александр Румянцев завоевал серебряную медаль чемпионата на дистанции 5000 м.

В активе сборной России на текущем европейском первенстве теперь четыре золотые (сборная – спринт, Павел Кулижников – 1000 м, Екатерина Шихова – 1000 м, Денис Юсков – 1500 м), четыре серебряные (Юсков – 1000 м, Ангелина Голикова – 500 м, Шихова – 1500 м, Румянцев – 5000 м) и две бронзовые награды (Кулижников – 500 м, Наталья Воронина – 3000 м).