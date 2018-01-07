«Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»

Итальянский футбольный клуб «Интер» предпринял очередную попытку договориться с «Зенитом» о покупке защитника Доменико Кришито, но потерпел неудачу. Как 7 января сообщает Sky Sports, петербуржцы отказались продавать игрока.

Также отмечается, что Кришито не собирается продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивается летом 2018 года, и намерен после его окончания вернуться в Италию. В связи с этим велика вероятность, что «Интер» вскоре все-таки получит игрока, причем бесплатно.

Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны «Дженоа» и «Наполи», а также «Фенербахче».

