«Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»
Итальянский футбольный клуб «Интер» предпринял очередную попытку договориться с «Зенитом» о покупке защитника Доменико Кришито, но потерпел неудачу. Как 7 января сообщает Sky Sports, петербуржцы отказались продавать игрока.
Также отмечается, что Кришито не собирается продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивается летом 2018 года, и намерен после его окончания вернуться в Италию. В связи с этим велика вероятность, что «Интер» вскоре все-таки получит игрока, причем бесплатно.
Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны «Дженоа» и «Наполи», а также «Фенербахче».
Справка:
В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из «Дженоа», за которую выступал с 2008 года и в 2006-2007 и 2003-2004 годах. В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.