Прокуратура изучает легенду Крестов-2 о двенадцати «апостолах» и «архангелах» с дубинками

Прокурору Петербурга поступила жалоба о коллективном избиении арестантов следственного изолятора «Кресты-2». В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний избыточное насилие перед православным Рождеством отрицают со ссылкой на бытовую занятость.

Как стало известно «Фонтанке», 7 января адвокат Иосиф Габуния отправил прокурору Сергею Литвиненко обращение с просьбой опросить двенадцать человек из Крестов-2 и удостовериться (или разувериться) в информации о чрезмерном применении к ним силы.

Из жалобы прокурору следует, что после недавнего переезда следственного изолятора в Колпино «сотрудниками учреждения были избиты в грубой форме подследственные и осужденные», якобы уфсиновцы входили в камеры, провоцировали и избивали либо помещали в психиатрическое отделение медчасти Крестов-2 с последующим употреблением препаратов антипсихотического действия. В частности, в жалобе указано название лекарства, которое прописывается шизофреникам и маньякам.

В отправленной Сергею Литвиненко жалобе указаны двенадцать фамилий. По данным «Фонтанки», они принадлежат лицам от 25 до 56 лет. Самому старшему, сидящему под арестом с марта прошлого года, 56 исполнилось 1 января.

В основном фигуранты списка арестованы по делам о кражах и грабежах. Их объединяют историческая родина, умение провести с закрытыми глазами экскурсию по Тбилиси. К послушному контингенту этих арестантов вряд ли можно отнести.

Несколько человек уже закреплены за судом, идут процессы. Один приговор уже оглашен, но подана апелляция, и горсуд рассмотрит ее почти через месяц.

Иосиф Габуния подтвердил «Фонтанке» подачу жалобы, уточнив, что оснований не доверять полученной им от нескольких источников информации нет и что копии обращения ушли в правозащитные организации.

«Интересы двух человек из списка я представляю, еще четверо-пятеро мне знакомы по прежним делам, – уточнил адвокат. – Но лично я с ними после Нового года не виделся и их не опрашивал. Такая возможность представится с 9 января».

В УФСИН Петербурга и Ленобласти «Фонтанке» прокомментировали жалобу:

«В новых Крестах еще ни разу не применяли спецсредства и вообще какую-то силу. Не было ни малейшего повода, во-вторых, в связи с переездом и кучей хозяйственных забот – не до этого нашим сотрудникам».