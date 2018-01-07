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07.01.2018 18:24

В Сиднее температура воздуха поднялась выше 47 градусов

Синоптики зафиксировали в Сиднее рекордную за почти 80 лет температуру. Столбик термометра поднялся выше плюс 47 градусов.

Как сообщает РБК со ссылкой на метеорологическую службу Австралии, последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году. По данным ABC, из-за жары несколько человек госпитализированы.

В Москве 7 января температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ достигла отметки плюс 3,5 градуса. Это абсолютный рекорд для этого дня за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.


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29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
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Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
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Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
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