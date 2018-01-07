Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 7 января совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.
Как уточняет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс», самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.
5 января самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.