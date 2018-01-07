СМИ: Российскую базу в Сирии атаковали с помощью беспилотников

Российские военные пресекли нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом 7 января сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

Как пишет Meduza со ссылкой на BBC, в субботу, 6 января, авиабазу попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников сирийские исламисты, однако дроны были быстро уничтожены и нападение отбито. О каком-либо ущербе с российской стороны не сообщается.

Министерство обороны России пока не давало никаких комментариев по поводу инцидента.

31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу боевиков, в результате которого были повреждены семь самолетов. 4 января Минобороны РФ объявило, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, однако ведомство опровергло сведения газеты об уничтоженной технике.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что 31 декабря в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего погибли два пилота.

Россия ведет военную спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. По официальным данным Минобороны, с начала операции погибли более 40 российских военнослужащих. В декабре 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе значительной части российских военных из Сирии. При этом ограниченный контингент останется на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.