В Петербурге невысокого налётчика с автоматом на винный магазин спугнула женщина

Магазин молдавских вин на Балтийский улице вечером 6 января посетил налетчик. Он выгнал всех посетителей, но не позаботился о том, чтобы не пришли новые.

По информации «Фонтанки», мужчина в чёрном с балаклавой на голове пришёл в магазин «Молдова» в 17-м доме по Балтийской улице за 10 минут до закрытия, почти в 10 часов вечера. В руках у него была спортивная сумка, из которой он достал предмет, похожий на автомат, и отправил всех посетителей на улицу. Правда, требования опустошить кассу он озвучить не успел – в помещение зашла женщина, торопившаяся купить вина. На появление запоздалого посетителя преступник отреагировал неожиданно – он просто ушёл, ничего не забрав и никого не покалечив. По сигналу тревоги за две минуты на место приехал наряд вневедомственной охраны, однако в магазине остались только потрясённые сотрудники. Они рассказали о произошедшем, отметив, что мужчина был около 160 см ростом.

Проводится проверка.