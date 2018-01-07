Украину уличили в нежелании пустить с молотка «Украину»

Украинские власти не хотят продавать ракетный крейсер «Украина», считает председатель профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николай Головченко. Об этом он сказал в эфире телеканала «Николаев».

Как пишет Lenta.ru, продажа корабля могла бы помочь погасить задолженность перед судостроителями, которые с 2015 года содержат крейсер за свой счет. «Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов. — Прим. ред.). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — уточнил Головченко.

В декабре 2017 года сообщалось, что минобороны Украины официально отказалось от крейсера. Военные из-за устаревшего вооружения сочли нецелесообразным достраивать корабль, четверть века простаивающий на стадии 95-процентной готовности.

Крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал флота Лобов». В октябре 1993 года он перешел в собственность Украины и был переименован. Весной 2017-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже корабля.