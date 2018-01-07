Папа Римский разрешил кормление грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский Франциск 7 января крестил 34 младенца в Сикстинской капелле в Ватикане и позволил матерям кормить их грудью прямо там при необходимости.

Во время двухчасовой церемонии Франциск крестил 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

«Если они устроят тут концерт, если им будет некомфортно или слишком жарко, или они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви», – сказал Франциск в своей проповеди.

Сообщается, что женщины до сих пор сталкиваются с общественным неодобрением при публичном кормлении грудью в некоторых странах, несмотря на то, что отношение к этому явлению меняется.

Ранее понтифик выступил в поддержку мигрантов во время своей рождественской мессы, сравнив их с Марией и Иосифом, которые не нашли ночлега в Вифлееме.