В Совфеде назвали «беспределом» миллиардный иск ЕС из-за запрета на свинину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 января назвал беспределом требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

ЕС направил во Всемирную торговую организацию обращение с просьбой ввести против Москвы торговые санкции. В заявлении Евросоюза решение объяснили продолжающимся запретом на ввоз свиноводческой продукции из стран – членов объединения. В 2014 году его ограничили, сославшись на чуму свиней в Литве и Польше, но экспертная комиссия ВТО приняла сторону ЕС и в августе 2016 года признала запрет неправомерным.

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — цитирует Джабарова РИА Новости.

По его словам, претензии ВТО ставят под вопрос необходимость участия России в этой организации, поскольку это не дает стране ничего, кроме проблем и «полной незащищенности от санкционной политики».

Он также отметил, что, даже в том случае, если суд признает законными требования Брюсселя, Россия должна отказаться от их исполнения.