На дорогах Петербурга машины крутятся и устраивают «догонялки»

В Петербурге зачастили аварии, характерные для скользкой дороги. Как и предупреждало городское ГУ МЧС, на дорогах сильная гололедица. Впрочем, главная причина этих ДТП – неправильное поведение водителей.

Так, на проспекте Наставников, перед проспектом Энтузиастов, столкнулись сразу пять машин. Один автобус догнал другой на улице Кораблестроителей. А на КАД закрутило кроссовер.

Подробности, видео и фотографии этих ДТП – на «Водителе Петербурга».