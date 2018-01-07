На Петербург надвигается метель

Ненастная погода ожидается в Петербурге в последний день новогодних каникул. 8 января в Северной столице поднимется метель.

Данные синоптиков сообщили в городском управлении МЧС. В городе продолжит дуть северо-западный и западный ветер, порывы которого чуть поутихнут, но все же будут достигать 15 – 18 метров в секунду. Температура воздуха сохранится на уровне минус 2 — минус 4 градусов. Штормовая метель также ожидается и в Ленинградской области.

Напомним, в воскресенье в Петербурге подул сильный северо-западный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Из-за угрозы повышения уровня воды закрыли затворы дамбы и остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.