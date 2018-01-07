Навальный в Петербурге обнаружил «хвост»

Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в Петербурге вместе с женой Юлией, пожаловался в микроблоге Twitter, что за ними второй день следят неизвестные люди.

«Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо!» – отметил он. По мнению оппозиционера, «неприемлемость» ситуации заключается в нарушении Трудового кодекса.

Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства – людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам. — Alexey Navalny (@navalny) 7 января 2018 г.

«Людей должны сменять», – пояснил он. Иронию Навального вызвала и сама очевидность наблюдения. «В прекрасной России будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам», – резюмировал оппозиционер.

Напомним, 25 декабря 2017 года ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России, объяснив это не погашенной судимостью по «делу Кировлеса». Попытка обжаловать решение в Верховном суде не увенчалась успехом.

В ответ политик объявил «забастовку избирателей», призвал организовать наблюдение за выборами и анонсировал массовую акцию протеста.