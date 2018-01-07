Неугомонные угонщики с парковки «Меги» взяли даже потрепанный «Дэу»

С облюбованной угонщиками стоянки торгового центра «Мега-Парнас» во Всеволожском районе Ленобласти 6 января украли очередную иномарку. Если раньше воры чаще всего охотились за дорогими машинами, то накануне праздника утащили у москвича подержанного «корейца».

В компании «Икеа», которой принадлежат торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», уже фактически признали бессилие перед криминальным элементом. А в полиции мрачно шутят, что угонщики соорудили там офис.

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