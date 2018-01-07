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07.01.2018 15:27

Неугомонные угонщики с парковки «Меги» взяли даже потрепанный «Дэу»

С облюбованной угонщиками стоянки торгового центра «Мега-Парнас» во Всеволожском районе Ленобласти 6 января украли очередную иномарку. Если раньше воры чаще всего охотились за дорогими машинами, то накануне праздника утащили у москвича подержанного «корейца».

В компании «Икеа», которой принадлежат торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», уже фактически признали бессилие перед криминальным элементом. А в полиции мрачно шутят, что угонщики соорудили там офис.

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Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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11.12.2017 12:09
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