Патриарх Кирилл: Отказ от наличных может тотально ограничить свободу человека

Патриарх Кирилл заявил, что отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может «тотально ограничить человеческую свободу». По его словам, Русская православная церковь очень обеспокоена этим вопросом.

«Это (переход на безналичный расчет. — Прим. ред.) обеспечит прозрачность, контроль, ну и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — задался он вопросом в интервью телеканалу «Россия», которое вышло в эфир 7 января.

Патриарх Кирилл назвал в качестве примера одну из стран Европы, где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик о жизни государства, его обычаях и законах. По его словам, там очень «ярко и в красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит: да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет – то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — резюмировал предстоятель Русской православной церки.