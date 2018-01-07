Петербуржец взял на себя вину за смертельное ДТП на Индустриальном

Серьёзная авария, произошедшая пять дней назад на Индустриальном проспекте в Петербурге, оказалась смертельной. Одного из пассажиров кувыркавшегося «Ситроена», 18-летнего парня, врачи спасти не смогли.

В протоколе ГИБДД водителем «Ситроена», на которого, по идее, ложится ответственность за аварию, значится мужчина 1967 года рождения. На самом же деле машину вёл 19-летний водитель.

Почему в документы вкралась ошибка и зачем это было нужно 50-летнему мужчине, читайте на «Водителе Петербурга».