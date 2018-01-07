В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Неизвестное взрывное устройство сработало у станции метро «Ворби Горд» в столице Швеции днем 7 января. По предварительной информации, пострадали два человека.
Подробности сообщает местный телеканал SVT. Мимо станции шел мужчина 60 лет вместе с 45-летней спутницей. Прохожий заметил на тротуаре некий предмет, подобрал его, и вещь взорвалась. Мужчину госпитализировали с тяжелыми ранениями, женщина пострадала меньше, но также была доставлена в больницу.
Район взрыва оцепила полиция. Мощность устройства и подробности происшествия выясняются.