СМИ: Жену Аршавина сняли с самолета за отказ пристегнуть ремни

Вылет самолёта из Москвы в Казахстан был отложен почти на два часа из-за конфликта пассажира с бортпроводником вечером 6 января. По информации СМИ, высаживать пришлось жену футболиста Андрея Аршавина, Алису.

Судя по онлайн-табло аэропорта Шереметьево, вечерний рейс из Москвы в Алма-Ату вместо положеных по расписанию 21:40 отправился только в 23:31. Как сообщают СМИ, самолёт задержался в Шереметьево из-за того, что Алиса Аршавина перед взлётом решила поменять дочери подгузник, в связи с чем отказалась сесть и пристегнуться. Увещевания бортпроводника о том, что вернуться к процессу девушка сможет через 10 минут после взлёта, не подействовали, и конфликт продолжился уже в отделе полиции аэропорта. Сообщается, что молодая мама отделалась беседой с сотрудниками правоохранительных органов, на свой рейс она уже не попала. В аэропорту подтвердить информацию об инциденте «Фонтанке» не смогли. Телефон самой Алисы Аршавиной не отвечал.

Бывший игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин сейчас выступает за клуб «Кайрат» из Алма-Аты.

Аршавин женился на Алисе в 2016 году. У пары одна дочь. Также у Алисы еще двое детей от первого брака. Осенью 2017 года Алиса Аршавина заявила о намерении подать на развод, но официально он не был не оформлен.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям вносить дебоширов в черные списки и отказывать им в продаже билетов. Он вступит в силу в июне 2018 года