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07.01.2018 13:30

У инспектора транспортной полиции отобрали два iPhone X

Сотрудница Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте не донесла до дома два iPhone X. По пути из торгового центра сумку выхватил из рук грабитель.

Как стало известно «Фонтанке», 28-летний инспектор транспортной полиции приобрела два смартфона (цена около 90 тысяч рублей. — Прим. ред.) вечером 6 января в торговом центре «Лондон Молл». В половине десятого вечера возле 4-го дома по улице Осипенко к ней подбежал неизвестный мужчина, вырвал сумку и скрылся. Кроме двух дорогостоящих телефонов девушка лишилась кошелька, около 50 тысяч рублей, драгоценного браслета, ключей от дома. Сумка тоже была недешевой.

Общая сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.


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27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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