СМИ: Защитник «Зенита» Кришито намерен вернуться в Италию

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито хочет вернуться в итальянский клуб «Дженоа». Контракт с сине-бело-голубыми истекает в июне 2018 года.

Как 7 января сообщило издание Calciomercato, футболист посетил матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором его бывшая команда играла против «Сассуоло». Отмечается, что спортсмен намерен подписать контракт с «Дженоа» летом 2018 года, когда он станет свободным агентом, но помешать переходу может высокая зарплата в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что турецкий футбольный клуб «Фенербахче» предложил «Зениту» заплатить за итальянского защитника Доменико Кришито 2 млн евро. Однако сине-бело-голубые отклонили предложение, запросив большую сумму.