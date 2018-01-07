СМИ: Защитник «Зенита» Кришито намерен вернуться в Италию
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито хочет вернуться в итальянский клуб «Дженоа». Контракт с сине-бело-голубыми истекает в июне 2018 года.
Как 7 января сообщило издание Calciomercato, футболист посетил матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором его бывшая команда играла против «Сассуоло». Отмечается, что спортсмен намерен подписать контракт с «Дженоа» летом 2018 года, когда он станет свободным агентом, но помешать переходу может высокая зарплата в петербургском клубе.
Ранее сообщалось, что турецкий футбольный клуб «Фенербахче» предложил «Зениту» заплатить за итальянского защитника Доменико Кришито 2 млн евро. Однако сине-бело-голубые отклонили предложение, запросив большую сумму.
Справка:
В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из «Дженоа», за которую выступал с 2008 года и в 2006-2007 и 2003-2004 годах. В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.