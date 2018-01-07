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07.01.2018 12:49

В Петербурге витражи из училища при Анненкирхе продают в Интернете

В Петербурге на сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу старинные витражи, которые предположительно стояли в окнах училища при лютеранской церкви святой Анны на Кирочной улице. Сейчас в здании находится президентский физико-математический лицей № 239.
В Петербурге витражи из училища при Анненкирхе продают в Интернете
скриншот страницы сайта Avito.ru

Автор объявления предлагает антиквариат за 100 тысяч рублей, но при этом готов на «небольшой торг». Размер одного витража составляет 950 х 585 мм. В описании говорится, что изделие выполнено в «классической витражной технике со свинцовой протяжкой», «уникальные цветные стекла» меняют цвет в зависимости от освещенности, роспись выполнена золотом. «По словам опытных мастеров-витражистов, ни одна современная витражная мастерская не сможет сейчас создать подобный витраж по некоторым техническим причинам», – рекламирует товар автор объявления.

Продавцы утверждают, что витражи списал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Слова готовы подтвердить актом о списании стекол, который якобы есть у них в наличии.

В Петербурге витражи из училища при Анненкирхе продают в Интернете

В пресс-службе КГИОП в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» затруднились идентифицировать витражи и их принадлежность к училищу при Анненкирхе, а также подтвердить факт их списания. В КГИОП сослались на отсутствие доступа к базам данных, который появится 9 января.

Однако ранее подобное объявление уже появлялось на том же сайте осенью 2017 года. Тогда участники форума www.citywalls.ru и узнали в них витражи училища при Анненкирхе. Продавец просил за витражи 180 тыс. рублей.

Это не первый подобный случай в Петербурге. В январе 2016 года в Интернете появилось объявление о продаже исторических витражей начала XX века из дома на Некрасова, 46/27, известного как доходный дом Кумовича.


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